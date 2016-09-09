Дни европейского наследия - это ежегодное мероприятие, которое сплачивает несколько миллионов людей. В этом году в Латвии, Дни европейского наследия посвящены теме культурного ландшафта. Даугавпилс участвует в данном мероприятии на протяжении многих лет, и в этом году приурочит данное событие 175-летию Защитной дамбы Даугавпилса.

Мероприятие организуется Управлением культуры Даугавпилсской городской думы, Департаментом градостроительства и планирования Даугавпилсской городской думы, Агентством развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления, Даугавпилсским краеведческим и художественным музеем, а так же обществом "Atmiņu lāde".



Программа мероприятий на 10 сентября:



В 10:00, возле Даугавпилсского краеведческого и художественного музея, на ул. Музея, открытие фотовыставки "Даугавпилсской защитной дамбе- 175".



В 11:00, начнётся бесплатная экскурсия по дамбе до Даугавпилсской крепости в сопровождении специалистов музея.



В 12:00, пройдёт вторая часть экскурсии – экскурсия по Даугавпилсской крепости. Место встречи - стоянка возле железнодорожного моста. Экскурсии будут проходить на латышском и русском языках.



В 14:00, все приглашаются на кадриль в Даугавпилсской крепости. Данное мероприятие организовывается обществом "Atmiņu lāde" в сотрудничестве с танцевальным коллективом "SOLEDANCE". Популярный в 17-19 веках танец кадриль, можно будет увидеть на Николаевском мосту. Каждый желающий сможет пуститься в пляс, а так же нарядиться в платье 19 века. Аренду нарядов предоставит общество "Atmiņu lāde".



В свою очередь, с 10:00 до 17:00, напротив Николаевских ворот в Даугавпилсской крепости, посетители смогут сложить большой пазл и узнать как о строении крепости в целом, так и о роли защитной дамбы в строительстве крепости.