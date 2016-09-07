ДРУЗЬЯ Айвара Янсона - ПРИГЛАШАЮТ! На литературно-музыкальный вечер Памяти, „Atmiņas par Aivaru Jansonu”!Вечер с ЖИВОЙ МУЗЫКОЙ И СТИХАМИ - УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ провести вечер в ДРУЖЕСТВЕННОЙ АТМОСФЕРЕ, который посвящен юбилею поэта и музыканта Айвара Янсона!
Суббота, 17 сентября в 18:00 часов!
В актовом зале Kalkūnes pagasta pārvalde, Ķieģeļu ielā 4!
Вход свободный!
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