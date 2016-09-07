За жестокое избиение подростка в трамвае начат криминальный процесс. Юноша был избит и ограблен 1 сентября в трамвае на Химии.





По информации, предоставленной в полиции, 15-летний подросток 1 сентября был избит и ограблен в одном из траваев в микрорайоне Химиков. У него отобрали мобильный телефон. По словам очевидцев, подростка били несколько нападавших - одни били, в том числе, ногами, другие - советовали, как лучше ударить. Подростка пытались защитить кондуктор и еще одна женщина.



По факту нападения, как сообщили в полиции, начат уголовный процесс по статье 176. В настоящее время по процессу проходит два подозреваемых - подростки 2001 и 1998 года рождения, из который первый уже ранее попадался в поле зрения полиции за кражи из мест торговли.



В настоящее время следствие продолжается, полиция пытается установить обстоятельства дела и причины. В ходе следствия наказание подозреваемым может быть переквалифицировано. Пострадавшему нанесены серьезные телесные повреждения, он доставлен в больницу. Медики констатировали у пострадавшего множественные ушибы, а также выбитые зубы.