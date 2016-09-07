Встреча посла России в Латвии Александра Вешнякова с председателем Даугавпилсской городской думы затянулась дольше, чем планировалось. Гость не скрывал, что в очередной раз обсуждались возможности развития экономических отношений, в том числе получения заказов для локомотиворемонтного завода.

Главная цель визита – подготовка к выборам депутатов Государственной думы, которые состоятся 18 сентября. Избирательный участок в Даугавпилсе будет расположен в Генконсульстве России. На территории консульского округа проживают около 8 тысяч избирателей – граждан РФ. Как сообщил Генеральный консул РФ в Даугавпилсе Олег Рыбаков, в нашем регионе голосуют обычно активнее, чем в Риге. На пресс-конференции журналистам рассказали о том, что в выборах в парламент соседней страны участвуют 14 партий. Живущие за границей граждане России включены в состав малочисленных избирательных округов, причем их число не должно превышать 10 процентов местного электората. Таким образом, жители Латгалии будут голосовать вместе с жителями Магаданской области. Уже 11 сентября состоится выездное голосование в Краславе.



Посол России подчеркнул, что рассчитывает на улучшение отношений между двумя странами. Межправительственная комиссия не собиралась уже три года. Но сейчас произошла смена руководства, сопредседателем комиссии стал министр сообщения Улдис Аугулис, и уже намечена очередная встреча на высоком уровне.



В свою очередь мэр города рассказал, что Даугавпилс продолжает развивать тесные связи с городами-партнерами в России: с Наро-Фоминском, Псковом, Санкт-Петербургом и другими. Делегации этих городов участвуют во всех значимых мероприятиях. Например, в городе состоится фестиваль Ре-Старт, и участие в нем примет симфонический оркестр из Пскова.