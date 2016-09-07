Встреча посла России в Латвии Александра Вешнякова с председателем Даугавпилсской городской думы затянулась дольше, чем планировалось. Гость не скрывал, что в очередной раз обсуждались возможности развития экономических отношений, в том числе получения заказов для локомотиворемонтного завода.
Главная цель визита – подготовка к выборам депутатов Государственной думы, которые состоятся 18 сентября. Избирательный участок в Даугавпилсе будет расположен в Генконсульстве России. На территории консульского округа проживают около 8 тысяч избирателей – граждан РФ. Как сообщил Генеральный консул РФ в Даугавпилсе Олег Рыбаков, в нашем регионе голосуют обычно активнее, чем в Риге. На пресс-конференции журналистам рассказали о том, что в выборах в парламент соседней страны участвуют 14 партий. Живущие за границей граждане России включены в состав малочисленных избирательных округов, причем их число не должно превышать 10 процентов местного электората. Таким образом, жители Латгалии будут голосовать вместе с жителями Магаданской области. Уже 11 сентября состоится выездное голосование в Краславе.
Посол России подчеркнул, что рассчитывает на улучшение отношений между двумя странами. Межправительственная комиссия не собиралась уже три года. Но сейчас произошла смена руководства, сопредседателем комиссии стал министр сообщения Улдис Аугулис, и уже намечена очередная встреча на высоком уровне.
В свою очередь мэр города рассказал, что Даугавпилс продолжает развивать тесные связи с городами-партнерами в России: с Наро-Фоминском, Псковом, Санкт-Петербургом и другими. Делегации этих городов участвуют во всех значимых мероприятиях. Например, в городе состоится фестиваль Ре-Старт, и участие в нем примет симфонический оркестр из Пскова.
Посол России подчеркнул, что рассчитывает на улучшение отношений между двумя странами. Межправительственная комиссия не собиралась уже три года. Но сейчас произошла смена руководства, сопредседателем комиссии стал министр сообщения Улдис Аугулис, и уже намечена очередная встреча на высоком уровне.
В свою очередь мэр города рассказал, что Даугавпилс продолжает развивать тесные связи с городами-партнерами в России: с Наро-Фоминском, Псковом, Санкт-Петербургом и другими. Делегации этих городов участвуют во всех значимых мероприятиях. Например, в городе состоится фестиваль Ре-Старт, и участие в нем примет симфонический оркестр из Пскова.
ГОЛОСОВАЛ ВЕШНЯКОВ ЗА РАТИФИКАЦИЮ БЕЛОВЕЖСКОГО ДОГОВОРА для того, чтобы теперь рядом вместе с самим Лачплесисом посидеть.