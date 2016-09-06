В Риге состоялось заседание рабочей группы, созданной для анализа деятельности существующих в Латвии центров социальной опеки.

Даугавпилсское самоуправление требует отмены решения министерства благосостояния о закрытии Центра социального уходы «Калкуны». Рабочая группа заслушает объяснения министра благосостояния Янис Рейрса по этому вопросу.



Депутаты Даугавпилсской городской думы потребовали отменить решение о закрытии центра «Калкуны», мотивируя это тем, что тяжелобольные дети вряд ли найдут приемные семьи, тем более что им нужен не просто уход, а сложные медицинские процедуры. Навещать их в аналогичном центре в Риге родители и опекуны смогут редко. В центре работают в основном жители Даугавпилса, при этом большинство из них в результате действий министерства могут остаться без работы.



Во время визита министра благосостояния Янис Рейрса решено продолжить консультации о судьбе центра.



Самоуправления города и края планируют подготовить проекты, которые улучшат условия жизни детей с особыми потребностями. Например, планируется создать дневной центр, куда родители могут на время поместить больного ребенка. Но при этом необходимо сохранить уже имеющуюся структуру.