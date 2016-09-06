Управление коммунального хозяйства города выступило с предупреждением к жителям, согласно которому в городе не рекомендуется купаться в озере Шуню.

По данным УКХ, купаться в озере не следует по причине повышенного количество фекальных бактерий, обнаруженных в воде озера. Всвязи с этим, от купания на официальном пляже на Шуню, за бывшей 7-й школой рекомендуется воздержаться. Представители инспекции Министерства здравоохранения страны сообщают, что купаться в этом месте вновь будет можно после того, как уровень бактерий опустится до нормальных пределов. Соответствующая информация размещена на информационном стедне пляжа - сообщение будет убрано после того, как ситуация в озере нормализуется.



В других водоемах города загрязнения не обнаружено - они безопасны для купания.