18 сентября 2016 года, пройдет первый «Красочный забег HOLI» в Даугавпилсе. Эта спортивная активность для всех желающих – как для профессиональных спортсменов, так и для тех, кто просто любит активный образ жизни.

Незабываемый старт, яркие «красочные ворота» и грандиозный финиш ждёт каждого участника. В зоне Старта и Финиша вас ожидают сюрпризы – выступления на сцене, Good Mood Food, уличный баскетбол, трёх очковые броски, игровая зона для детей «Hookah Games», сюрпризы от центра ZINOO и наших спонсоров в течении всего дня! Кстати, самые быстрые и самые яркие получат ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ!



Не смотря на то,что в основе красок используется мука, окрашенная пищевыми красителями, организаторы не рекомендуют использовать её для выпечки. Краски HOLI дружественны окружающей среде, не вредны для здоровья и легко смываемы с одежды. В цену билеты входит одна упаковка красочного порошка, а так же приятный сюрприз каждому участнику детского забега.

Дистанции:



800 м - Daers детский забег (до 12 лет)

4 км – Семейная дистанция

Ход забега (Старт на площади Единства):



С 10.00 – Регистрация участников

11.00 – Старт Daers детский забег (до 12 лет)

11.30 – Старт семейной дистанции

Плата за участие:

800 м Старт Daers детский забег – бесплатно

4 км Daugavpils семейная трасса – 5 EUR (регистрируясь до 05.09.2016)



Регистрируйся уже сейчас и проведи окончание лета ярко!