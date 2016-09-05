Уважаемые граждане Российской Федерации!







Генеральное консульство России в Даугавпилсе приглашает на выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.

Голосование будет организовано в Даугавпилсе 18 сентября 2016 года с 08-00 до 20-00 по местному времени на избирательном участке по адресу:



- Даугавпилс, ул.Краславас, д.46;



- телефон для справок: 6542-16-44.



К участию в голосовании допускаются совершеннолетние граждане Российской Федерации, имеющие при себе действующий российский паспорт.



Досрочное выездное голосование производится в следующих городах: