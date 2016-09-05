Как сообщает Государственная пожарно-спасательная служба, в воскресенье, 4 сентября, в 12:42 в дежурную часть поступил вызов с улицы Лауска, где в многоквартирном пятиэтажном доме наблюдалось задымление.

Прибыв на место происшествия, пожарные спасатели констатировали, что в квартире на четвертом этаже на кухне горит оставленная на плите еда. Общая площадь возгорания составляет 5 кв.метров.



Пытаясь потушить пожар своими силами, ожоги получил находившийся в квартире 30-летний мужчина. Он был передан сотрудникам Неотложной медицинской помощи. Пожар ликвидировали пожарные спасатели сразу по приезду.



В субботу, 3 сентября, в Даугавпилсе из Даугавы спасатели достали тело утонувшей 65-летней женщины. Для установления причин трагической смерти, тело было передано сотрудникам Государственной полиции.