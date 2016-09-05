С сегодняшнего дня и до 9 сентября продолжится запись на курсы латышского языка за счет самоуправления города. Курсы организует Управление образования города.

Как сообщили в самоуправлении, на бесплатные курсы латышского языка могут записаться все жители Даугавпилса, однако приоритет будет отдат тем, кто желает повысить свою категорю знания латышского языка, или же планирует получить гражданство Латвии. Курсы организованы в 15 различных группах в разных районах города. Занятия будут проходить два раза в неделю, по вечерам, группы будут формироваться с учетом уровня знания латышского языка. Длительность программы - 100 часов. Планируется, что за средства самоуправления свои знания госязыка смогут улучшить 300 человек. На эти цели думой города выделены 12 500 евро. Подобные курсы в Даугавпилсе самоуправление города организует с 2012 года.