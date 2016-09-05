6 сентября запланирован рабочий визит посла Российской Федерации Александра Вешнякова.
В ходе визита дипломат встретится с руководством самоуправления Даугавпилса. В 11.30 в зале заседаний городской думы состоится пресс-конференция.
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Именины:Ermīns, Regīna, Варфоломей, Тит
Что здесь делать холую ельцинскому?
Этот урод тогда результаты выборов фальсифицироавл.............................. ЗА ЕЛЬЦИНА ГОЛОСОВАЛИ НЕ БЕЛЛЮТЕНЯМИ, а баксами в упаковках из ксероксной бумаги...............
Это быдло из архангельской деревеньки, которое всё продало. Не Ломоносов. Бакатин.
Эта мандовошка всем надоела,
Протестный электорат созрел.
Российскне пенсии подъёбка за стахановский труд!!!
На выборы в лучшем случае не пойдём.
А как прожить на пенсию 122 евро? Спасибо Вешнякову!
РОССИЯ - СТРАНА ПИДАРАСОВ! В ЛАТВИИ ТАКИХ ПЕНСИЙ НЕТ! сКОЛЬКО МОЖНО СВОИХ КИДАТЬ ЧЕРЕЗ ЙУХ?
Хайль РОГОЗИН!