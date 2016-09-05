SOCHIN каратэ клуб приглашает на занятия мальчиков и девочек от 4 до 18 лет.Также приглашаются и взрослые.Занятия проходят 5 раз в неделю в спортзалах Русского лицея (Таутас 59) и 12 школы (Каунас 8).

Тренеры и ученики SOCHIN -чемпионы и призеры Чемпионатов Мира и Европы по каратэ шотокан - Франция (2010), Венгрия (2010,2014)), Италия (2012), Сербия (2013) , Польша (2013,2014), Германия (2016) .Ученики SOCHIN являются также победителями и призерами многих международных соревнований,как по олимпийским правилам (WKF),так и по правилам шотокан. Тренеры клуба Сергей и Татьяна атестованы на черный пояс ведущими японскими мастерами, являются ЛАУРЕАТАМИ СПОРТА 2010 г.Даугавпилса. SOCHIN официально состоит в международных федерациях каратэ - JKA Latvija (Japan Karate Assotiation), - S.K.D.U.N (Shotokan Karate-do United Nation), - LKF (Latvijas Karate Federācija). Латвийская Федерация Каратэ (президент Л.Васильев ) обьединяет стили каратэ и проводит соревнования по олимпийским правилам WKF, что дает шанс спортсменам для участия в Олимпийских играх 2020. В апреле 2015, SOCHIN,совместно с Думой г.Даугавпилса (Sporta parvalde) и Федерацией JKA Latvija организовал и провел Чемпионат Европы по каратэ шотокан,на котором было 860 участников.



Кроме перечисленных SOCHIN тесно сотрудничает с другими международными организациями каратэ. Тренеры и старшие ученики SOCHIN постоянно совершенствуются не только в соревнованиях ,но и в судействе по каратэ,имея официальную атестацию по судейству. В клубе дружеская атмосфера,поддержка младших старшими.



Что такое каратэ?



Это вид боевого исскуства.Кроме физических упражнений ,это- суставная гимнастика и растяжка (шпагат)дыхательные упражнения,статические упражнения, развитие внимательности ,памяти, логике ,обучение четкой дисциплине. Ребенок попав в клуб учится общению,взаимоуважению.Это защита от траты времени у компьютера,негативного влияния улицы. Ребенок ,занимающийся каратэ организован и самостоятелен,с твердым ровным характером,устойчив к стрессовым ситуациям,уверен в своих силах,практически не болеет (закалка босиком) умеет контролировать свои эмоции. У нас в клубе очень много девочек.Каратэ привлекает тем,что девушки ,приобретающие хорошие навыки самозащиты,сохраняют внешнюю женственность фигуры.Нет жировых залежей,перекачанных мышц. Каратэ развивает гибкость,скорость,подвижность ."Угловатости" фигуры просто не свойственны каратисткам.Вместе с этим грация и женственность дает прекрасные результаты на соревнованиях.Особенно в категории КАТА,где девушкам не нужно участие в контактном поединке. Каратэ это целый мир,который помогает гармоничному развитию,это одна их лучших психофизических подготовок ребенка,которая направляет в правильное русло порой неуправляемую детскую энергию. Главное - ребенок умеет постоять за себя.