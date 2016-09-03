После торжественных линеек школьники и их родители собрались на площади Виенибас. Центр детей и юношества «Jaunība» подготовил для горожан замечательный концерт.

Можно было не только увидеть выступления юных артистов, но и участвовать в разных играх и конкурса, а также прямо на площади записаться в различные студии и кружки. Кстати, в большинстве кружков взнос родителей составляет всего 7 евро 11 центов – в год. Так что в городе немало возможностей для того, чтобы дети проводили свободное время с пользой и интересно. Сейчас более 3 тысяч детей посещают центр « Jaunībа».



В городе примерно 560 молодежных организаций, и среди них немало тех, кто занимается музыкой, танцами, спортом. Они тоже получают возможность выступить на специально подготовленном Департаментом спорта и молодежи шоу.



На сей раз перед горожанами выступили «Deju šova grupa Elegance» и Латгальский джазовый клуб. А команда велосипедистов «Greentrials» поразила публику своим бесстрашием, быстротой реакции и мастерством.