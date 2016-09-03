1 сентября, после первой в жизни торжественной линейки в школе, нарядные первоклассники вместе с родителями посетили гостеприимный Русский дом. По многолетней традиции к новому учебному году 10 первоклассников получили в дар московские портфели, наполненные необходимыми письменными принадлежностями.

И в этом году при помощи Генерального консульства России в Даугавпилс привезли 10 красивых и надежных портфелей cо светоотражающими элементами, и для девочек, и для мальчиков. Обладателями подарков стали первоклассники даугавпилсских школ – выпускники 27-го детского сада «Mana mārite». Центр русской культуры уже много лет поддерживает дружеские отношения с этим дошкольным учреждением: воспитанники активно принимают участие в творческих конкурсах и мероприятиях, готовят посвященные народным праздникам программы и приглашают в гости сотрудников Центра.



Московские портфели первоклассникам вручал консул-советник Генерального консульства РФ в Даугавпилсе Владимир Щукин. С началом школьной жизни поздравила ребят и родителей заместитель руководителя управления культуры Вита Вилевко. Заведующая детским садом №27 Наталья Исате тепло поблагодарила хозяйку Русского дома Героиду Богданову за успешное сотрудничество в течение уже 10-ти прекрасных лет.



Но мало получить портфель в руки – его необходимо открыть и посмотреть, что же там внутри. Ребята с удовольствием доставали тетрадки, цветную бумагу, альбомы для рисования, наборы кисточек, ручек и цветных карандашей. Кстати пришлась и книжка-раскраска видов Даугавпилса «Город, где все свои», подаренная первоклассникам издательством Dia Media.