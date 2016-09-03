Даже в самом страшном сне не могло присниться Игорю Подлужному из Даугавпилса, как отразятся на его судьбе крымские события!

…Он никогда не носил очки. А ослеп за одну ночь. Накануне вечером, 12 февраля 2013 года, ничто не предвещало беды: решал сканворд, а потом еще читал книгу перед сном. А утром 13 февраля встал и даже не сразу понял, почему глаза открыты, а все равно вокруг темнота…



Две большие разницы



Что было дальше, рассказывает сам Игорь Подлужный.



— Я был всегда здоровым и активным, самыми любимыми в жизни занятиями у меня были вождение автомобиля и чтение книг. А тут лишился того и другого: эта ночь отняла у меня буквально все! Я не понимал, что произошло и, главное, почему: никогда не увлекался алкоголем, вел здоровый образ жизни, и вдруг такое…



Потом выяснилось: опухоль в мозге — к счастью, доброкачественная, — которая до сих пор вообще никак не давала о себе знать, вдруг проявилась таким образом. Мне сделали операцию в больнице Страдыня, однако удалили опухоль не до конца. Это было почти три года назад. Весной поехал в Москву — спасибо порталу Delfi, который опубликовал мой призыв о помощи: добрые люди собрали деньги, и в апреле мне была сделана операция в России, в Институте нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко. Опухоль на этот раз удалили окончательно.



Сейчас на очереди вторая операция. Поскольку я не вижу уже в течение четырех лет, нужно запустить глазные нервы, пока они не атрофировались. Операцию назначили на 15 сентября. Она стоит от 2300 до 2700 евро. В Германии, я узнавал, аналогичная операция стоит около 11 тысяч евро. Разница сумасшедшая!



Игорь — инвалид I группы с четырехлетним стажем. Его пенсия — 106 евро, живет с матерью–пенсионеркой в однокомнатной квартире. Поскольку продать–заложить нечего и денег на операцию взять неоткуда, он начал обзванивать благотворительные фонды.



Шанс прозреть



— Но как только я упоминал о том, что речь идет о российской клинике, мне сразу отвечали «нет», — говорит Игорь. — Вот если оперироваться планируешь в клинике одной из стран–членов Евросоюза — еще есть надежда. Хотя и тут есть проблема — огромные очереди. То есть при условии, что ты будешь делать операцию в европейской клинике, для тебя, конечно, объявят сбор пожертвований, но когда это случится и случится ли вообще — непредсказуемо. А в моем случае промедление смерти подобно, потому что чем дольше нерв находится в нерабочем состоянии, тем дольше и тяжелее идет реабилитация…



Ну а если операция намечена в России, и думать забудь, Россия — табу. Хотя в Европе, во–первых, все дороже в разы, а во–вторых — там сумасшедшие очереди. В Бурденко, например, где мне делали операцию, тоже большие очереди, но не настолько. И еще. Российские медики, которые удаляли мне остатки опухоли вакуумным методом, сказали четко: глаза в отличном состоянии, зрачки, сетчатка — все идеально. Нужно только активизировать зрительные нервы — и я буду видеть.



Мне 46 лет, я всегда вел очень активный образ жизни, много работал — мне вообще трудно усидеть на месте. В свое время возглавлял строительную фирму. За четыре инвалидных года научился многое делать на ощупь: готовить, убирать. Я не хочу быть беспомощным инвалидом, я хочу (и могу!) приносить пользу себе и другим. Хочу работать, платить налоги, наконец, — а не сидеть на шее госбюджета, получая к тому же нищенскую пенсию. И это вполне возможно — проблема упирается в эти несчастные три с небольшим тысячи евро: дорога в Россию и назад, виза, стоимость операции и пребывания в клинике.



«С Россией не работаем!»



Созваниваясь с Ziedot.lv — благотворительным фондом, куда обращался Игорь Подлужный как к последней надежде собрать деньги на операцию в российской клинике, — я была готова к любому ответу. Например, что слишком много соискателей помощи и приоритет отдается детям. Или что российские клиники не отвечают каким–то там европейским стандартам…



Однако суть ответа за подписью Илзе Ошане, руководителя коммуникации Ziedot.lv, без преувеличения повергла в шок. (перевод — М. Б.):



«Ziedot.lv в настоящее время не привлекает пожертвования для лечения и реабилитации в российских клиниках. Такое решение было принято в тот момент, когда вооруженные силы России напали на Украину и аннексировали Крымский полуостров. Латвия, как страна–член Евросоюза, приняла те же самые санкции против России. Ziedot.lv данные санкции соблюдает и со своей стороны пожертвования от граждан Латвии для лечения и реабилитации в российских клиниках не привлекает.



Ziedot.lv привлекает пожертвования в странах–членах Европейского союза либо, основываясь на решениях консилиума латвийских врачей, привлекает пожертвования для лечения и реабилитации вне Евросоюза. Если у пациента будет решение консилиума латвийских врачей, что операцию необходимо проводить именно в России, то, разумеется, будем собирать пожертвования».



Назло маме отморожу уши



…Когда Латвия, рискуя обрушить собственную экономику, вместе с остальной Европой поддержала антироссийские санкции, это можно было по крайней мере объяснить политической логикой: мол, мы, как и вся прогрессивная Европа, осуждаем агрессора…



Но против кого в данном случае направлены санкции отдельно взятого благотворительного фонда? Против России как страны? Смешно! Конкретно против российских клиник? А им от этих санкций ни холодно ни жарко: туда очередь выстраивается на несколько лет вперед — как из собственных граждан, так и из иностранных.



А вот кто действительно может пострадать, так это наши, латвийские граждане, у которых, по сути, отнимается шанс на качественное и более дешевое излечение. И еще пострадает Латвия, которая сегодня буквально стонет оттого, что некому работать, — разъехались по Европе люди работоспособного возраста! Так вот, вложить бы сегодня смехотворную (в масштабах страны, разумеется) сумму в здоровье 46–летнего мужчины — и завтра он успешно вернулся бы на рынок труда: начал бы работать, зарабатывать, платить налоги, вместо того чтобы влачить жалкое существование на сотню инвалидных евро. Но куда там — у нас же антироссийские санкции!



И ладно бы так рассуждали политики! Но когда такое слышишь от людей, взявших на себя миссию творить добро, — это уже полный абсурд. О чем вам положено думать в первую очередь, господа? О санкциях в отношении соседнего государства или о людях — наших, латвийских, которые нуждаются в помощи? А может, стоило бы подумать еще и о том, как ОПТИМАЛЬНО расходовать деньги — не ваши, кстати, а пожертвованные добрыми людьми? Или вы считаете, что более целесообразно грохнуть 10–11 тысяч евро на операцию одного человека в европейской клинике, чем помочь на эту сумму двоим–троим, которым то же самое и не менее эффективно проделают в российской клинике?



Надежда умирает последней



Сегодня Игорь Подлужный лихорадочно просчитывает разные возможности, где раздобыть к 15 сентября неподъемную для него, но, возможно, для кого–то и не слишком большую сумму. Ему очень хочется не упустить свой шанс на прозрение! И если кто–то выразит желание ему в этом помочь, Игорь готов дать всю интересующую человека (фирму/фонд и т. д.) информацию, включая медицинскую. Связаться с И. Подлужным можно через редакцию газеты «Вести Сегодня».



Марина БЛУМЕНТАЛЬ