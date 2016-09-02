31 августа завершился прием заявок на получение финансирования по программе поддержки бизнес-идей молодых предпринимателей Даугавпилса "Импульс".

В 2016 году на развитие бизнес-идей выделено 50 тысяч евро. Каждая идея максимально может претендовать на 7 тысяч евро.



К моменту завершения времени подачи заявок, был подан 31 пакет документов с описанием бизнес-идеи.



Среди претендентов на финансирование представлены такие отрасли как производство пластмассы, деревообработка, транспорт, информационные и коммуникационные технологии, услуги аренды. Также среди идей, поданных на рассмотрение, присутствуют бизнес-планы, нацеленные на индустрию развлечений.



На данный момент комиссия приступает к рассмотрению заявок.