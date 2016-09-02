1 сентября торжественными линейками под звуки государственного и школьных гимнов и звон колокольчиков отметили коллективы общеобразовательных школ Даугавпилса День знаний.

В новом учебном году за парты сядут на сегодняшний день 9 тысяч 274 учащихся, что на 35 человек больше прошлогоднего показателя. На 6 учеников (до 614-ти) возросло количество десятиклассников, а в первый класс пойдут 897 ребят: на 76 детей меньше, чем 1 сентября 2015 года. Анализируя данные рождаемости в городе, Управление образования прогнозировало уменьшение числа первоклассников. Заметная тенденция этого года - возвращение детей школьного возраста из дальнего и ближнего зарубежья, а также поступление в даугавпилсские школы учеников из других городов и краёв Латвии. Одни сменили место жительства, а иные перешли по причине закрытия местных школ из-за нехватки учащихся.



Самоуправление предпринимает всё возможное, чтобы поддержать семьи с детьми. Бесплатные обеды предоставлены учащимся с 1 по 9 классы. Школьники, задекларированные в Даугавпилсе, могут бесплатно и без ограничений пользоваться услугами городского общественного транспорта, а учащиеся профессиональной школы с 50% скидкой. Управление образования, в свою очередь, заботясь о здоровье детей, продолжит реализацию программ «Школьное молоко» и «Школьный фрукт». Все эти меры призваны помочь учителям сосредоточиться на организации учебного процесса, а их подопечным – на получении новых знаний.



В этом году для Даугавпилсской государственной польской гимназии им. Ю. Пилсудского День знаний совпал с 25-летием школы. Впервые она была открыта в 1921 году, а восстановлена как польская основная школа 1 сентября 1991 года. Своё нынешнее название гимназия получила после масштабной реконструкции в ноябре 2008 года.



В том, что учебный год пройдёт успешно убеждают высокие рейтинги, результаты госэкзаменов, международных и государственных олимпиад и конкурсов. 29 августа президент Латвии Раймонд Вейонис вручил награды фонда Атиса Кронвальда лучшим школам страны. Среди них и общеобразовательные учреждения Даугавпилса. Ко дню учителя приурочено в Даугавпилсе вручение ежегодных наград «За педагогическое мастерство» и «Молодой учитель». Заявки на участие в первом конкурсе городское Управление образования принимает до 8 сентября, а во втором – до 16 сентября.