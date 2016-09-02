В Министерстве здравоохранения состоялась встреча с Латгальским регионом планирования, руководителями самоуправлений и специалистами отрасли. Главной задачей этой дискуссии было обсуждение таких актуальных вопросов как нехватка врачей, привлечение резидентов в латгальские больницы, оплата труда медиков.

Руководители самоуправления региона рассказали о тех мерах, которые приняты для решения кадровой проблемы, для обеспечения доступности медицинских услуг.



Представители Даугавпилсской городской думы отметили, что самоуправление выстроило целую систему поощрения тех медиков, которые намерены работать в больницах города. Однако, без дополнительного государственного финансирования проблему доступности и качества медицинской помощи решить невозможно.



В свою очередь руководитель Латгальского региона планирования Алина Генделе предложила министерству ввести коэффициент для зарплаты молодым специалистам, которые готовы работать в регионах. Такая практика уже существует в отношении семейных врачей.



Представители Латгалии говорили также о том, что необходимо обеспечить оказание неотложной медицинской помощи во всех центрах здоровья.