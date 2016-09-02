20 лет подряд известный в Даугавпилсе политик, депутат Сейма Латвии Рихард Эйгим вместе со своей командой поздравляет первоклассников Даугавпилса, Даугавпилсского края, Илуксте и Аглоны с началом школьного пути.

В нашем государстве принято считать любое проявление «добра» со стороны политиков — спланированных PR-ходом. Как правило, неожиданных сюрпризов со стороны политических деятелей становится больше в период выборов. Что касается команды Рихарда Эйгима — его активность в благих делах постоянна уже долгие годы, вне зависимости от времени выбора власти, времени года и погоды за окном.



Добрая традиция дарить подарки первоклашкам повторилась в этом году уже в 20-тый раз.



Изначально, когда идея дарить подарки первоклассникам лишь зарождалась, подарки получали только дети Даугавпилса, но с течением времени, масштаб добрых дел команды Рихарда Эйгима увеличился. Став депутатом Сейма от Латгалии, подарки к первому классу стали получать дети из Даугавпилсского района, а также из Илуксте и Аглоны.



Подарки обычно расставляют в классах на партах, изредка подарки раздаются на торжественной линейке. Несомненно, в один из самых важных и трепетных дней ребенка, получать нужные и важные подарки вдвойне приятно.



Вчера, 1 сентября, в этих районах на свои первые линейки вышли тысячи первоклассников. Каждому из них был вручен заранее подготовленный подарочный пакет с альбомами для рисования, цветной бумагой, тетрадями и обложками, ручками и карандашами, а также прочими мелочами, ежедневно необходимыми школьникам в процессе учебы. Уже сегодня маленькие школьники сели за парты и начали выводить в новых тетрадях свои первые буквы.



Сам Рихард Эйгим свою благотворительность комментирует неохотно. «Мне просто нравится делать людям приятное, и я это делаю от души. Подарки готовятся и дарятся детям не для того, чтобы заслужить благодарность их родителей, а для того, чтобы порадовать первоклассников. Ведь «первый раз в первый класс» в жизни маленького человечка бывает лишь однажды. И это очень важная веха в жизни ребенка», - говорит Рихард Эйгим.



«Наша» обратилась к директорам нескольких школ в городе и районе, чтобы выяснить их мнение об инициативе Рихарда Эйгима.



Вита Скворцова, директор Медумской основной школы:

- Честно говоря, инициатива Рихарда Эйгима очень похвальна. Любое проявление внимания, что к 1 сентября, что к 8 марта, всегда очень приятно.



Анатолий Гржибовский, директор 15 ср.школы:

- Подарок к 1 сентября любой родитель принимает с удовольствием, ведь конкретно данные подарки помогают детям учиться. 1 сентября — это праздник — цветы, улыбки и, разумеется, подарки.



Елена Вуцена, директор школы "Сасканяс":

- Если человек от себя хочет сделать первоклассникам подарки, это можно оценить только положительно.



Виталий Азаревич, директор Даугавпилсской ср.школы Nr.3:

- Любые подарки для школьников — это очень хорошая инициатива.