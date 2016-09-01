Даугавпилсская городская дума объявила закупку на обновление картодрома в Даугавпилсе по улице Плумью,32.
Согласно технической спецификации планируется обновить покрытие, вырубить кусты и обновить подъездной путь. Через 14 дней после заключения договора победившее по итогам закупки предприятие обязано приступить к работе, которую необходимо завершить в течение 2-х месяцев. Гарантийный срок после подписания акта приемки – 3 года.
Заявления принимаются до 9 сентября 2016-го года. После обновления картодрома им будут пользоваться для тренировок воспитанники мотосекций Детско-юношеского центра «Яуниба» и клуба «Go-kart» .В общей сложности этим видом спорта занимают около 50 подростков.
Заявления принимаются до 9 сентября 2016-го года. После обновления картодрома им будут пользоваться для тренировок воспитанники мотосекций Детско-юношеского центра «Яуниба» и клуба «Go-kart» .В общей сложности этим видом спорта занимают около 50 подростков.
Представьте если музей шмаковки да прочую беспонтовщину закинуть в трассу... тема темище была бы. Въезд по петику и твори как хочешь. Почти д-пилс ринг, не нюрнбург ринг, но все же)
Назову кучу плюсов:
1. Ближайшая трасса, если не ошибаюсь, это рига, каунас, вильнюс. Стало быть немного изюм.
2. Ребята на бэмках могут там пошалить, глядишь и горожанам меньше достанется.
3. Учебные машины могут там поработать, глядишь и горожанам меньше достанется.
Могу дальше продолжать, но кто понял, тому достаточно, кто не понял тот не понял.