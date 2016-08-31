С 7 по 18 сентября в бразильском Рио-де-Жанейро пройдут XV Летние Паралимпийские игры. После прохождения квалификации в состав латвийской сборной впервые вошли даугавпилсские гребцы Жанна Цвечковска и Эдуард Пупелс.

Накануне отъезда, 29 августа, во время тренировки со спортсменами встретились вице-мэр Даугавпилса Янис Дукшинскис и руководитель отдела спорта Департамента спорта и молодёжи Даугавпилсской городской думы Имантс Лагодскис. Они высказали паралимпийцам слова благодарности за достижения и пожелали успешного старта.



Для поддержки духа спортсменам вручили флаг города, а хлеб и мёд местного производства придадут им силы. За свою спортивную карьеру гребцы с нарушением опорно-двигательного аппарата добились больших успехов. В этом году на зимнем чемпионате Европы по гребле на тренажёрах, который проходил в Венгрии, в личном первенстве они заняли второе место, а на Кубке мира в Италии показали восьмой результат. Вместе на академической парной лодке Жанна и Эдуард выступают первый сезон, но уже заявили о себе как рекордсмены. На прошедшем в августе чемпионате Латвии они стали лучшими. Дистанцию в 1000 метров они преодолели за 4 мин. 23 сек. Примечательно, что наши спортсмены работают в классе «руки-корпус» при зафиксированных ногах. Тем не менее им удалось обойти соперников с полной координацией движений. Тренеры не сомневаются: они сумеют выступить достойно.