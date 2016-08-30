В Даугавпилсе спасители освободили из автомобиля годовалого ребенка, который оказался заперт изнутри. Об этом сообщает пресс-служба Государственной противопожарной и аварийно-спасательной службы.

Инцидент в Даугавпилсе случился 29 августа вскоре после трех часов дня. Спасатели получили вызов, что на улице Вентспилс в легковом автомобиле оказался заперт маленький ребенок. Для его освобождения спасатели выбили стекло автомобиля. Мальчик был передан работникам "скорой".



Помощь также потребовалась мужчине в волости Клинтайнес (Плявиньский край), который заблудился в лесу. С помощью звуковых сигналов спасители указали мужчине путь из леса.



Помогали спасатели и животным. В Тукумсе они освободили запутавшегося в проводах голубя, в Юрмале с семиметрового дерева сняли кота, а в волости Залесье Зилупского края вытащили увязшую в реке корову.