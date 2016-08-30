После 1991-го года естественный прирост населения Латвии остаётся негативным – число умерших всё время превышает число родившихся. О том, как долго это будет продолжаться, и что нужно делать для улучшения ситуации, порталу BaltNews.lv рассказал профессор Латвийского университета, академик, демограф Петерис Звидриньш.

- Профессор Звидриньш, на протяжении последних 25 лет население Латвии сокращается стремительными темпами, и по некоторым прогнозам к середине века нас будет уже менее полутора миллионов, то есть, депопуляция в нашей стране это уже необратимый процесс?



— Да, к сожалению, депопуляция населения продолжается, и за 2015 год мы потеряли около 17 тысяч человек, что сопоставимо населению такого латвийского города, как Тукумс. По так называемому нетто коэффициенту воспроизводства у нас не достаёт около пятой части родившихся до простого возобновления поколений.



У нас постоянная естественная убыль населения — в прошлом году она была —6,5 тысяч человек.



Но в то же время нельзя говорить, что сокращение населения у нас будет постоянным. По сравнению с тем, что было год или два года назад, ситуация несколько улучшилась, тогда естественная убыль населения была выше. В свою очередь в 2010-ом году этот показатель вообще составлял —10,3 тысячи человек, так что за последние шесть лет, прогресс явно на лицо.



Конечно, на данный момент, нет никаких предпосылок к тому, чтобы в следующем году, или через пару лет прирост населения в Латвии будет хотя бы на уровне нуля — негативные тенденции сохранятся. В лучшем случае стране необходимо минимум десять лет, чтобы выйти из депопуляции.



Особенно это касается превышения смертности над рождаемостью. Однако хочу отметить, что рождаемость у нас увеличилась во всех регионах. В прошлом году суммарный коэффициент рождаемости достиг 1,71, тогда как в 2014-ом году он был 1,65, а в 2013-ом — 1,53. Это связано с тем, что сейчас у нас наиболее благоприятная возрастная структура — женщины, родившиеся в конце 80-ых, когда ежегодно рождалось более 40 тысяч человек в год, достигли возраста рождения первого ребёнка.



- Но, что будет, когда этого возраста достигнут, дети 90-ых, кривая опять пойдёт вниз?



— Действительно, примерно через пять-семь лет, когда родившимся во второй половине 90-ых будет 25-33 года, нас ожидает резкий спад числа родившихся детей, независимо от интенсивности рождаемости, так как в стране будет очень мало рожающих женщин. Мы помним, что по сравнению с бурным концом 80-ых, в 90-ых годах резко упало количество родившихся, и скоро, к сожалению, мы будем пожинать эти плоды. Отрицательный баланс между числом родившихся и умерших возрастёт и будет неблагоприятным, что может способствовать увеличению депопуляции, и я не исключаю, что через некоторое время этот показатель может быть не 6,5 тысяч человек, как он есть сейчас, а больше.



Также наша серьёзная проблема — это эмиграция. В прошлом году по официальным данным, разница между уехавшими из страны, и приехавшими в неё, составила примерно 10,6 тысяч человек, конечно, в пользу уехавших.



Число эмигрировавших соответствует населению такого города, как Кулдига.



Кроме этого во всех крупных городах нашей страны уже очень долгое время наблюдается сокращение жителей. В свою очередь прирост населения в последние два года есть лишь в пятнадцати Пририжских краях, таких как Кекавский, Марупский, Гаркалнский и другие. Однако этот прирост в основном из-за внутренней миграции, а не благодаря увеличению рождаемости. То есть эти края «высасывают» жителей из других регионов Латвии.



- А какие регионы наиболее страдают от депопуляции, откуда люди в основном уезжают?



— Население уменьшается практически во всех городах и краях, исключение составляет лишь Пририжье. Тревожная ситуация в малых населённых пунктах, где насчитывается 500-800 человек: Дурбе, Зилайскалнс, Айнажи, Субате и так далее. В свою очередь, если мы говорим о регионах, то хуже всего дела обстоят в восточной части Латвии — Латгалии.



Несмотря на предпринимаемые попытки правительства как-то улучшить ситуацию, проблема продолжает оставаться очень серьёзной. К сожалению, в Латгалии выявляется также сильное старение жителей, что, несомненно, способствует депопуляции.



Вообще население Латвии очень сильно стареет. По этому показателю мы находимся в первой десятке стран мира. Средний возраст у нас составляет 43 года, и каждый год он увеличивается на десятые доли. В то же время логика такова, что чем выше возраст населения, тем выше и смертность, которая после 30 лет возрастает в геометрической прогрессии. Если выразить этот показатель на тысячу населения, то в мою бытность студентом он был всего 10 ‰, тогда как сейчас он составляет 14,4 ‰, что является одним из самых высоких в Европе.



- Вы говорили, что Латвии необходимо минимум десять лет, чтобы выйти из депопуляции, но ведь судя по сказанному Вами, скоро нас ожидает спад рождаемости и рост старения жителей, тем самым сокращение населения продолжится, и десяти лет, нам явно не хватит?



— Эти десять лет я назвал с учётом того, что демография на правительственном уровне будет в приоритете. В созданный Совет по демографии входят не только различные учёные, но и половина министров, поэтому, естественно, что мы демографы, надеемся, что записанная в планах правительства, активизация демографической политики, сохранится. Мой прогноз основан на самом оптимистичном сценарии, если будет продолжаться начатая поддержка молодых семей, увеличение надбавок и так далее, а также, если сократится отъезд населения.



Конечно, прогнозы, подготовленные Eurostat и другими международными организациями, показывают, что сокращение населения будет продолжаться и довольно быстрыми темпами.



Недавно вышла статья одного британского журналиста, где он пишет, что



к 2060 году в Латвии будет проживать 1,3 миллиона человек.



Но это самый пессимистический сценарий, и в своих материалах я ссылаюсь на данные ООН, которые, на мой взгляд, более обоснованы и учитывают те улучшения, что у нас произошли за последние годы. Полагаю, что к 2060 году мы потерям ещё более 300 тысяч человек, и население Латвии составит около 1,6 миллионов.



Однако я не исключаю, что за это время к нам вернётся часть эмигрировавших латвийцев. Кроме этого, вполне возможно, что в Латвию приедут и многие специалисты из других стран Евросоюза, что также уменьшит и миграционный дефицит.



- Вы считаете, что увеличению населения будут способствовать вернувшиеся латвийцы и приехавшие специалисты. Но ведь уровень жизни в Западной Европе выше, чем в Латвии?



— Говоря о специалистах, я думаю, что к нам могут приехать не только жители экономически развитых стран ЕС, но и из других стран Восточной Европы, где уровень жизни ниже, чем у нас. Например, из той же Румынии или Болгарии. Кроме этого можно говорить о приезде квалифицированной рабочей силы из Белоруссии, Украины и России. Приезд людей из этих стран имеется и сейчас, правда пока небольшой, но если будет благоприятное положение в области трудоустройства, то я не исключаю его увеличения.



В свою очередь, говоря о наших эмигрантах, конечно, я не жду их массового возвращения. Однако, по различным исследованиям мы видим, что некоторые из них возвращаются. На мой взгляд, если в Латвию вернётся хотя бы пятая или шестая часть уехавших, то это тоже окажет существенное влияние на сокращение депопуляции.



Также я вижу много студентов, которые приезжают на учёбу в Латвию из других стран, и не исключаю, что они могут после окончания обучения остаться здесь, создав семью. Конечно, это будут смешанные браки, но всё равно эти люди будут считаться жителями Латвии.



В то же время на увеличение населения влияют не только эти факторы. Например, Латвия сильно выделяется по смертности по кардиологическим заболеваниям, и по неестественным причинам — таким как транспортные аварии, или самоубийства. Если снизить это число хотя бы на половину, то мы вполне приблизимся к Западной Европе. Поэтому резервы, где нужно работать, ещё есть. Если все рассматриваемые показатели будут улучшены, то возможно сохранить численность населения Латвии к середине XXI века на уровне 1,7 миллионов.



- Так какой же главный фактор, от которого зависит уменьшение сокращения населения Латвии? Что нужно делать, чтобы оно остановилось?



— Как демограф я должен сказать, что главный фактор — это стимуляция рождаемости. Без поднятия рождаемости даже теоретически невозможно остановить депопуляцию. Печально, но нынешнего коэффициента рождаемости 1,71 недостаточно для воспроизводства населения. Необходимо, чтобы данный показатель был минимум 2,15, то есть латвийские женщины должны родить, не одного, а двух, или даже трёх детей. Если будут в основном 2-3 детей, то тогда прекратится сокращение населения. Без увеличения рождаемости проблему не решить. Но её стимуляция — это не демография, а социальная политика, которая зависит от приоритетов государства.