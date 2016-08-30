В ночь на 23 августа пограничники задержали 8 человек за незаконное перемещение акцизных товаров.

При обследовании латвийско-белорусской границы собаки учуяли нарушителей. Их обнаружили в Деменской волости (Даугавпилсский край). Там было задержано 7 граждан Латвии и один подданный. нарушители были одеты в камуфляж, при себе имели радиостанцию и рабочие перчатки.



Пограничники обыскали округу и обнаружили 12 упаковок с сигаретами "Премьер", завернутые в черный полиэтилен. Всего было изъято 180 000 сигарет.