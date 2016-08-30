Список самых привлекательных для инвестиций самоуправлений Латвии возглавляют почти все города республиканского значения. Такие данные получены в ходе исследования, проведенного Государственным агентством регионального развития (ГАРР).

Исследование, в котором сравнивается привлекательность самоуправлений для новых инвесторов, проводилось в целях удовлетворения интереса самоуправлений, партнеров и предпринимателей.



На основе различных факторов и показателей был рассчитан индекс привлекательности инвестиционной среды. Согласно данным исследования, самым высоким он является в Риге, далее следуют Лиепая, Резекне, Даугавпилс и Елгава. На шестом месте Стопиньский край, за которым вновь следуют города республиканского значения Валмиера и Вентспилс. Еще два города республиканского значения занимают соответственно 16-е и 17-е места — это Юрмала и Екабпилс. В число 20 наиболее привлекательных для инвестиций муниципалитетов вошли также Марупский, Кекавский, Царникавский, Гаркалнский, Мерсрагский, Айзкраукльский, Цесисский, Адажский и Ропажский края.



Больше всего не привлекательных для инвестиций самоуправлений в Курземском регионе — шесть, а также в Латгальском регионе — четыре. Самые низкие индексы инвестиционной привлекательности у Вайнедского, Зилупского, Дагдского, Вилякского, Вецумниекского, Неретского, Цесвайнского, Лубанского, Айзпутского, Кандавского, Руенского, Дурбского, Терветского, Приекульского, Балвского, Яунпилсского, Наукшенского и Вентспилсского краев.



Авторы исследования отмечают, что большинству не привлекательных для инвестиций самоуправлений следует обратить внимание на развитие инфраструктуры, улучшение доступности человеческих ресурсов и улучшение управления.



Для определения инвестиционной привлекательности было использовано в целом 32 различных показателя, которые характеризуют важные для инвестиций сферы — инфраструктуру, человеческий капитал, эффективность управления, качество условий для жизни, планирование территории, использование земли, уровень экономического развития самоуправления и др.