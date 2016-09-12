После прошлогоднего триумфа по многочисленным просьбам Латвию вновь посетит заслуженный коллектив Грузии - ансамбль песни и танца Салхино. Салхино- это великолепные танцовщики, искусные музыканты и мастера многоголосного пения. Зажигательная музыка и танцы, таинственные и величественные женщины-«лебеди», мужественные и страстные джигиты, душевное исполнение грузинских песен - это всё нас ждёт в новой программе , подготовленной художественным руководителем ансамбля –заслуженным артистом Грузии, кавалером ордена Славы Шалвой Папиашвили специально для этого тура !

«Салхино» уже порадовал зрителей во Франции, Турции, России, Украине, Армении, Азербайджане, Австралии, Италии, Греции, Испании, Бельгии, Швеции, Голландии. И теперь они снова едут в Латвию , которую влюбили в себя в прошлом году .



«Грузинские танцоры буквально парят над сценой. Это ураган на подмостках!» - восхищенно пишет Daily Mirror (Австралия).



«Это уникальный феномен, который должен хотя бы раз в жизни увидеть каждый» - соглашается французская Le Figaro.



Творческое переплетение сюжетов из истории и древней культуры Аджарии, Абхазии, Грузии и других регионов Кавказа , воплощенных в танцах, музыке и песнях, дополняемых многочисленными национальными костюмами, светом и чистым звуком, превращают шоу в незабываемое торжество неповторимой кавказской атмосферы на сцене.



Уникальность ансамбля «Салхино» в том, что артисты коллектива не только танцуют, применяя сложнейшие акробатические элементы, но играют и поют «в живую», используя знаменитые грузинские традиции многоголосного пения. Шоу поражает своей искренностью и необычайно позитивной энергетикой. Зрителям гарантированы два часа непрерывного восторга ! Не упустите возможность прикоснуться к магии этого виртуозного концерта!



Концерт состоится 25 октября в Даугавпилсе в 18:30.



Дополнительная информация по телефону: 29240685, а также в социальной сети Facebook artshow.riga.



Билеты можно приобрести во Дворце Культуры в Даугавпилсе, в т/ц Диттон, а также в сети Biļešu serviss.