Прокуратура предъявила жителю Даугавпилса Артему Скрипнику 1990 г. рожд. обвинение в противоправном участии в вооруженном конфликте на востоке Украины.

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Кристине Сутугина, 10 июня было принято решение о привлечении лица к уголовной ответственности по ст. 77.1 Уголовного закона. За противоправное участие в вооруженном конфликте полагается лишение свободы на срок до 10 лет с пробационным надзором до трех лет.



Дело пока не передано суду, досудебное расследование продолжается.



Полиция безопасности (ПБ) начала данный уголовный процесс 25 января.



ПБ ранее сообщила, что мужчина участвовал в вооруженном конфликте примерно с середины 2014 года, но ранее не попадал в поле зрения Полиции безопасности.



По словам адвоката Скрипника Иммы Янсоне, мужчина утверждает, что на востоке Украины он занимался раздачей гуманитарной помощи и в активных военных действиях не участвовал.



ПБ инкриминирует противоправное участие в вооруженном конфликте на Украине семерым мужчинам.