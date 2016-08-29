Община римской католической церкви Сердца Иисуса обратилась в городскую думу с просьбой поддержать деятельность по улучшению прилегающей к церкви территории. В общине состоят сейчас около 4 000 человек, однако богослужения часто посещают и верующие из окрестностей.

Церковь ведет активную социальную работу — организует бесплатные обеды, делится одеждой и подарками для малообеспеченных. К настоящему времени появились вопросы развития инфраструктуры, требующие решения. Многие посетители церкви, особенно в праздничные богослужения, не могут найти место, где оставить машину, поскольку прилегающая территория не обеспечивает должного количества мест для стоянки. Поэтому церковь обратилась в самоуправление с просьбой организовать и благоустройить стоянку на ул. Баложу, поставить освещение здания, подъездных путей и площадки.



Данная просьба была рассмотрена на заседании Комиссии по городскому строительству и среде, где была поддержана единогласно. На прошлой неделе решение о благоустройстве прилегающей территории было поддержано депутатами думы. В настоящее время, как сообщили в самоуправлении, специалисты коммунального хозяйства готовят техническую документацию, необходимую для объявления конкурса на проведение работ по благоустройству.