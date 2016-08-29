Жители города в социальных сетях распространяют призыв быть особо внимательными, чтобы не пострадать от воров, которые изобретают все новые способы кражи чужого имущества.

«Даугавпилчане, будьте внимательны. Сегодня ночью около пяти часов, на ул. Добелес с балкона второго этажа был украден велосипед Felt. Вор с помощью лестницы поднялся на балкон. Учтем, что окно балкона было открыто, сразу за окном спал человек, которого разбудил шум, но было поздно. Будьте внимательны, берегите себя и свое имущество», - пишет потерпевший.