Состоялся Даугавпилсский детский чемпионат по бильярду“POOL 8”. Первое место занял Ивар Пунцулис, второе – Алина Сташане, третье – Игнат Заец. Награды вручили заместитель муниципальной полиции Даугавпилса Геннадий Каминский и руководитель молодежного отдела Гунита Ванага.

Геннадий Каминский – чемпион Латгалии по снукеру, чемпион Латвии среди ветеранов по «POOL 10”. Команда муниципальной полиции участвовала во Всемирных играх полицейских и пожарных и привезла целый ряд наград , в том числе бронзовую медаль за соревнования по бильярду. Вот почему в Центре неформального образования молодежи именно сотрудник правоохранительной службы учит детей навыкам игры. По мнению Геннадия, это не просто возможность интересно проводить свободное время, на тренировках вырабатывается умение сконцентрироваться, воля к победе.



Общества «Biljarda klubs» т «Daugavpils Cluster» при поддержке Департамента спорта и молодежи организовали и Даугавпилсский чемпионат по бильярду. Все участники стремились пробиться в финал. И хотя награды достались не всем, но новые навыки и новых друзей приобрели все.