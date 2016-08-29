Как сообщили в управлении госполиции Латгальского региона, в течение недели сотрудникам правоохранительных органов удалось изъять большое количество незаконно ввезенных в Латвию сигарет. В Даугавпилсском и Резекненском краях были задержаны два человека.

Изъятие крупной партии сигарет произошло в Резекненском крае, Сакстагальской волости, где сотрудники Отдела по предотвращению организованной преступности и экономических преступлений, проводя оперативные мероприятия, остановили автомобиль, проверяя который, обнаружили, что водитель машины, мужчина 1971 г.р. провозил незаконные табачные изделия. После конфискации товара полицейские провели осмотр его места жительства, где нашли еще большее количество сигарет. Всего было изъято 74 780 сигарет без акцизных марок Латвии.



Еще один случай произошел в Ликсненской волости Даугавпилсского края. Полицейские задержали мужчину 1979 г.р., который ранее попадался в поле зрения полиции за аналогичные деяния. В багажнике автомобиля задержанного были найдены 67 400 сигарет.