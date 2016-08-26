Как сообщает агентство Спутник-Латвия, в пятницу премьер-министры Литвы и Эстонии прибыли в Даугавпилс, где прошла неформальная встреча глав правительств трех балтийских стран.

Неформальные заседания Совета министров Балтии стали уже традиционными для премьеров трех стран. В этот раз встреча состоялась в Даугавпилсе и Краславе. Темы встречи — будущее Европы в свете выхода Великобритании из Европейского Союза, договоренности, достигнутые на саммите НАТО, ситуация с безопасностью в регионе. Об этом говорится в сообщении правительства Латвии. Как сообщили в пресс-службе премьер-министра Литвы, руководители правительств обсудили также такие темы как энергетика, транспорт и коммуникации, экономическое сотрудничество.