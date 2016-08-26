Во втором квартале этого года в латвийских местах проживания туристов было обслужено 612,9 тыс. гостей, что на 6,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. По сравнению со 2-м кварталом 2015 года число ночей, проведенных гостями, выросло на 6,6%.

Средняя продолжительность проживания в гостиницах и прочих подобных местах была равна 1,9 ночи, указывает статистика ЦСУ.



Во 2-м квартале этого года было обслужено 432,7 тыс. иностранных гостей. При этом 29,6% были из соседних стран: из России — 10,9%, из Литвы — 8,6%, из Эстонии — 8,1%, а из Беларуси — 2,0%.



По сравнению со 2-м кварталом 2015 года число обслуженных иностранных гостей увеличилось на 5,1%, а ночей, проведенных иностранными гостями, — на 4,5%. Значительно выросло число гостей из США (на 56,6%), Испании (на 33,4%), Соединенного Королевства (на 27,0%), Литвы (на 17,9%), Польши (на 17,4%) и Финляндии (на 13,5%). Число обслуженных гостей из России осталось на уровне второго квартала прошлого года (+0,1%).



Из всех иностранных гостей в Риге останавливались 80,8%, в Юрмале – 6,7%, Лиепае – 1,5%, в Сигулдском крае – 1,4%, Вентспилсе – 1,2% и Даугавпилсе – 1,1% гостей.



Во 2-м квартале в местах проживания туристов было обслужено 180,3 тыс. жителей Латвии, что на 8,7% больше, чем во 2-м квартале 2015 года, а число проведенных ночей выросло на 12,1%. Чаще всего латвийцы предпочитали останавливаться в Риге (24,2% гостей), Лиепае (8,0%), Юрмале (6,9%), Вентспилсе (4,0%) и Даугавпилсе (3,7%).