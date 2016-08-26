На последнем заседании думы руководитель Управления образования города Марина Исупова информировала депутатов о готовности учебных заведений города к новому учебному году.

Сеть учебных заведений в Даугавпилсе в новом учебном году останется без изменений. 18 общеобразовательных школ и 28 дошкольных учебных заведений, а также средняя школа дизайна и искусства "Саулес" и детский и юношеский центр "Яуниба". Если еще 10 августа обработанная информация показывала, что в новом учебном году в Даугавпилсе занятия начнет меньшее количество школьников, чем в прошлом году, то к 22 августа данные показали, что число учеников в школах города выросло. Занятия в Даугавпилсе планируют начать 9274 ученика. Точное количество учеников станет известно к 1 сентябрю.