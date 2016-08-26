Обмудсмен Юрис Янсонс и министр благосостояния Янис рейрс отправились в латгальский пансионат социальной опеки для детей-инвалидов Kalkūni, против грядущей реорганизаици которого категорически возражают родители многих тамошних воспитанников,

Должностные лица хотят оценить ситуацию на месте. Юрис Янсонс не исключает, что решение о закрытии социального центра может быть пересмотрено. «Возможно, те чиновники или ответственные лица, которые готовили этот план, и включили в него последовательное закрытие конкретных учреждений, чего-то не приняли во внимание или до конца не поняли идею десоциализации.



Kalkūni в какой-то мере — исключение, так как если закрыть центр, то фактически Латгальский регион остаётся без такого пансионата. Нельзя закрыть учреждение просто потому, что есть план, а что будет с остальными — не знаем, ну, разместим их где-нибудь в другом месте. Это абсурд!



Бюро правозащитника было борцом за то, чтобы начать десоциализацию, а теперь мы видим, что есть и непродуманные ситуации, есть проблемы. И оказывается, что люди фактически не субъекты права, а объекты права. То есть они — для учреждений, а не учреждения — и для них.



Визит может стать сильным импульсом для того, чтобы пересмотреть решение (о закрытии центра Kalkūni), а также потребовать ответственности от тех должностных лиц, которые подготовили это распоряжение и предложили такой план», — заявил Янсонс, выступая на Latvijas radio.



Как ранее сообщалось, Министерство благосостояния намерено реорганизовать социальный центр Kalkūni, в котором проживает около 140 пациентов, в том числе – тяжелобольных, организовав дневной центр и другие услуги для их семей. Это крайне беспокоит жителей Латгалии: они волнуются за судьбу проживающих сейчас в центре детей.