На прошлой неделе в Управление Латгальского региона Госполиции поступила информация о том, что в Свентской волости Даугавпилсского края, находясь на несанкционированной охоте, огнестрельное ранение получил мужчина 1960 г.р.

С огнестрельной раной он был доставлен в медицинское учреждение. Всвязи с произошедшим начат криминальный процесс.



Сотрудники Криминального отдела полиции Даугавпилсского округа выяснили обстоятельства случившегося. Возможно виновная персона — мужчина 1971 г.р. - не заметил сидящего за стогом сена охотника, который находился в засаде. Правила Кабинета министров регламентируют порядок охоты — до ее начала необходимо информировать ответственных лиц о планируемой охоте и соблюдать его указания о территории, где происходит охота. Однако, ни один, ни второй охотник перед началом охоты не сообщили о том, что будут охотиться на этом участке.



Выяснилось, что после случившегося ЧП, мужчина оказал пострадавшему первую помощь, а также вызвал медиков. В настоящее время к нему применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Полиция продолжает расследование.