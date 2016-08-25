На прошлой неделе в Управление Латгальского региона Госполиции поступила информация о том, что в Свентской волости Даугавпилсского края, находясь на несанкционированной охоте, огнестрельное ранение получил мужчина 1960 г.р.
С огнестрельной раной он был доставлен в медицинское учреждение. Всвязи с произошедшим начат криминальный процесс.
Сотрудники Криминального отдела полиции Даугавпилсского округа выяснили обстоятельства случившегося. Возможно виновная персона — мужчина 1971 г.р. - не заметил сидящего за стогом сена охотника, который находился в засаде. Правила Кабинета министров регламентируют порядок охоты — до ее начала необходимо информировать ответственных лиц о планируемой охоте и соблюдать его указания о территории, где происходит охота. Однако, ни один, ни второй охотник перед началом охоты не сообщили о том, что будут охотиться на этом участке.
Выяснилось, что после случившегося ЧП, мужчина оказал пострадавшему первую помощь, а также вызвал медиков. В настоящее время к нему применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Полиция продолжает расследование.
Сотрудники Криминального отдела полиции Даугавпилсского округа выяснили обстоятельства случившегося. Возможно виновная персона — мужчина 1971 г.р. - не заметил сидящего за стогом сена охотника, который находился в засаде. Правила Кабинета министров регламентируют порядок охоты — до ее начала необходимо информировать ответственных лиц о планируемой охоте и соблюдать его указания о территории, где происходит охота. Однако, ни один, ни второй охотник перед началом охоты не сообщили о том, что будут охотиться на этом участке.
Выяснилось, что после случившегося ЧП, мужчина оказал пострадавшему первую помощь, а также вызвал медиков. В настоящее время к нему применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Полиция продолжает расследование.
"Всвязи"- пишется раздельно.
" Возможно виновная персона" - вводное слово выделяется запятыми, о речи умолчу... "персона... не заметил.."
" регламентируют порядок охоты —"... мысленно ставим слово "а именно" - конкретизация, значит, двоеточие.
" соблюдать его указания о территории, где происходит охота"- указания Кабинета министров? Что за указания о территории?
"после случившегося ЧП, мужчина " - запятая не нужна
и так далее...