Учреждение Даугавпилсского городского самоуправления «Социальная служба» напоминает, что заявление на получение жилищного пособия по оплате расходов на тепловую энергию для обеспечения отопления за период с 1 октября по 31 марта теперь можно подавать не только в указанный период , но и в любое другое время года.

Жителей Даугавпилса, имеющих право на данное пособие, приглашают не затягивать с его оформлением, во избежание больших очередей. В Социальной службе также напоминают, что лучше не создавать очередей в первые утренние часы и первые дни месяца и недели, а приходить в Социальную службу по возможности равномерно в течение всего рабочего дня, рабочей недели, месяца. Люди молодого поколения могут активнее использовать возможности подачи электронных заявлений, а также помогать своим пожилым родственникам и знакомым оформлять пособия и статусы малообеспеченных и малоимущих электронно. Для этого у пожилого человека обязательно должен быть интернет-банк, с помощью карточки кодов которого происходит надежная идентификация персоны. Электронное заявление можно подать в любой день недели и в любое время суток, не тратя время на очереди и дорогу.