Визит руководителя посольства Великобритании в Латвии Тима Колли и руководителя Британского совета в Латвии Зане Матесович начался со встречи с руководством городской думы. По признанию английского дипломата, его интересуют три основных направления: возможности инвестиций, проблема трудовой миграции, вопросы безопасности.

В программу визита гости попросили включить Центр русской культуры, в котором им рассказали о многовековой истории русских в Латгалии, об их традициях, и конечно, о том, как сегодня живет многонациональный Даугавпилс.



На пресс-конференции журналисты задали вопрос, который интересует многих: что изменится после выхода Великобритании из Евросоюза для тех жителей Латвии, которые уже работают в этой стране?



Тим Колли заметил, и жители Великобритании работают других странах Евросоюза. Европейцы, работающие в Великобритании, смогут и дальше продолжать там трудиться на тех же условиях.



Не все знают, что уже двадцать лет в Латвии работает Британский совет, который поддерживает различные проекты в области культуры и образования. На данный момент в Балтийских странах уже начата реализация проекта, призванного помочь директорам школ и их заместителям посетить школы Англии и увидеть систему образования, что называется,изнутри. На первом этапе в этом проекте участвуют пять школ Даугавпилса: представители 15-й средней и школы Centra уже побывали в Лондоне, а в октябре нынешнего года туда отправятся за опытом уже администрация 9-й, 10-й средних школ и Русского лицея.



Великобритания для нас давно стала привычным местом работы. По мнению гостей, в ближайшие годы будут активнее развиваться и бизнес-контакты, и туризм, и другие виды сотрудничества.