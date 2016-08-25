С понедельника, 22 августа, комиссия в составе специалистов Управления образования Даугавпилсской городской думы, Трудовой инспекции, инспекции Здоровья и пожарно-спасательной службы приступила к проверке готовности учреждений образования к новому учебному году.

Оценка осуществляется по ряду критериев: качество выполнения строительных работ, обеспечение безопасности и здоровья детей, охраны труда, соблюдение санитарно-гигиенических норм. В 6-й средней школе им. Я. Райниса особое внимание было уделено состоянию помещений, куда перевели расположенный в микрорайоне Грива 6-й детсад. Строительные работы обошлись в 254 000 евро.



В новых помещениях разместятся три группы по 20 ребятишек в каждой. У них будут отдельные спальня и игровая, медицинский кабинет и изолятор на случай болезни ребёнка. В цокольном этаже прорубили окна и оборудовали спортзал. Установлен подъёмник для детей со специальными потребностями. Предусмотрены также помещения для воспитателей и нянечек. Дошкольное учреждение снабжено отдельным входом и специальными пожарным выходом. Дверные замки устроены так, что выйти и спуститься по лестнице можно, а вот войти в помещение с улицы – нельзя. Процесс переезда детсада из старого здания в школьные помещения уже начался. С 1 января этого года в городских учреждениях образования выполнен капитальный ремонт на сумму 120 278 евро, а текущий – на 73 192 евро.



С этого года действует новая система составления плана предстоящих работ. В ходе проверки руководители учреждений высказывают пожелания, сообщают об актуальных проблемах. К примеру, 6-я средняя школа нуждается в ремонте лестниц и замене электропроводки, а средняя школа Центра надеется отремонтировать лестничные пролёты, поменять электрические шкафы, решить проблему с водостоками в спортзале. По ним вода стекает на крышу пристройки и портит покрытие. Беспокоят и трещины под потолком школьного здания. Полученная информация используется для того, чтобы заблаговременно предусмотреть необходимые средства в бюджете на следующий учебный год. А готовясь к 1 сентября этого года, школа Центра выполнила большой объём работ собственными силами, но не в ущерб качеству.



Приёмка общеобразовательных школ, Центра «Яуниба» и детских клубов продлится до 26 августа включительно, а с 5 по 9 сентября специалисты проверят готовность детских дошкольных учреждений.