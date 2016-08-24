Как сообщили в самоуправлении города, 157 851 евро будут потрачены на обустройство берегов и освещение прилегающей территории на озере Пороховка. Победу в объявленном самоуправлением конкурсе одержала фирма OKD D, которая обязалась провести работы за 88 853 евро. В течении четырех месяцев предприятие проведет улучшение и благоустройство берегов озера.





В свою очередь, в конкурсе на освещение берегов озере победу одержала фирма Daugavpils energoceltnieks, которая займется работами по освещению, в свою очередь, уличные светильники поставит фирма EK Sistēmas. Работы, соответственно, оценены в 35 593 евро и 33 605 евро. Осветительное оборудование должно быть поставлено и подключено в течении двух месяцев. На установленное оборудование будет дана гарантия сроком на 5 лет.



В общей сложности, на конкурс по проведению работ по благоустройству было получено четыре заявки, на поставку и монтаж осветительного оборудования - десять заявок от претендентов.



Работы по очистке Пороховки и прилегающей к озеру территории начались весной 2014 года. До осени этого года озеро было углублено, теперь глубина в нем достигает 10 метров, приведены в порядок берега озера и вырублены кусты. В 2015 году на берегу озера была установлена детская площадка.