По данным, которые на пресс-конференции в самоуправлении привела руководитель Управления образования Марина Исупова, в новом учебном году в школы в Даугавпилсе пойдут 9215 школьников, в том числе 887 первоклассников и 597 десятиклассников.

В этом году отмечено снижение числа учеников, по сравнению с прошлым учебным годом, как в первом, так и в десятом классах. В других возрастных группах отмечено увеличение количества школьников. Разница, по сравнению с прошлым годом, составила 24 школьника во всех школах города.



По данным Управления образования, в настоящее время 55 школьников Даугавпилса находятся за границей, а у 347 учеников за пределами Латвии находятся родители.



В образовательных учреждениях города работают 1700 педагогов, из них 14 - новые.



Расчеты Управления образования также показывают, что после введения новой системы оплаты труда учителей, оплата труда педагогов в школах города не снизится, исключая случаи, когда нагрузку для учителя в меньшую сторону пересмотрит директор в какой-либо из школ. В бюджете города предусмотрен фонд денежных призов для педагогов на День учителя.