10 лет назад в Даугавпилсе начала работать лаборатория инвазивной кардиологии.

Кроме медиков, значение этого прекрасно понимают все, кто услышал диагноз – угроза инфаркта. В палате женщина, у которой ночью случился инфаркт. Раньше это бы означало - три месяца постельный режим, потом разрешают сделать несколько шагов, человек счастлив, что выжил, хоть и остался инвалидом. А сейчас в кровеносные сосуды ввели стент – крохотную пружинку, которая обеспечит нормальную работу закупоренного сосуда. И через несколько дней больной снова здоров. За время существования этой лаборатории проведено около 10 тысяч исследований сосудов, 4,5 тысячи операций.



На конференции, посвященной юбилею, говорили о новых методах лечения, о проблемах, существующих в кардиологии. Один из ведущих специалистов в этой области кардиологии – профессор Андрейс Эрглис. Он добивается от государства создания специальных программ для повышения доступности медицинских услуг. Ведь сегодня можно проверить практически все сосуды, и вовремя предотвратить и инсульты, и многие другие тяжелые заболевания. Это новый вызов для медиков, и они готовы его принять.