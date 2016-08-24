С 1 сентября вступают в силу новые правила оплаты труда педагогов, которые предусматривают повышение уровня оплаты педагогов общеобразовательных, профессиональных школ, а также дошкольных учреждений.

Расчеты Даугавпилсского управления образования свидетельствуют, что после введения новой системы оплаты уровень доходов педагогов общеобразовательных школ не снизится, за исключением тех случаев, когда по решению директора ставка будет меньше, чем в предыдущем году.



Даугавпилсская городская дума с 1 сентября этого года планирует повысить зарплату педагогов дошкольных учреждений до 650 евро в месяц за ставку в 40 рабочих часов в неделю. Порядок распределения ставок утвердит управление образования.



Самоуправление планирует увеличить зарплату руководителей дошкольных учреждений, их заместителей. Согласно расчетам специалистов управления образования для выполнения новых правил Кабинета министров и повышения зарплаты педагогам дошкольных учреждений, социальным педагогам, методистам, руководителям кружков и студий необходимо дополнительно выделить из городского бюджета 1816195 евро.



Латвийская ассоциация больших городов, в которую входит Даугавпилсское самоуправление, направили премьер-министру Марису Кучинскису письмо, в котором изложен взгляд самоуправлений на разработанные Министерством образования и науки правила оплаты труда педагогов. Новая модель становится серьезной нагрузкой для бюджетов самоуправлений. Принимая во внимание огромное финансовое бремя, которое новые правила возлагают на самоуправления, руководители городов Латвии предлагают с 2017-о года разделить источники финансирования оплаты труда педагогов дошкольных учреждений: 50% необходимой суммы выделять из государственного бюджета, 50% - из бюджета самоуправлений.