Выставкой работ участников Международного симпозиума керамического искусства и Международного фестиваля экспериментальных технологий обжига керамики в Даугавпилсском Арт-центре им. Марка Ротко завершился 1-й Латвийский международный биеннале керамического искусства.

Впервые в Латвии и в истории всей Балтии был организован Латвийский международный биеннале керамического искусства. Он был посвящен всемирно известному латвийскому керамику, даугавпилчанину Петерису Мартинсонсу. Биеннале начался рядом мероприятий, посвященных Петерису Мартинсонсу. Были открыты выставки работ художника в Даугавпилсе и Риге, из Литвы была привезена работа Петериса Мартинсонса «Мост из ниоткуда», состоялась презентация технического проекта создающегося «Дома Мартинсонса», обжигом керамики отметили именины Петериса. Однако центральным событием всего биеннале стала международная конкурсная выставка, названная в честь Мартинсонса, на которой за ценные призы могли бороться керамисты всего мира. Активность художников была потрясающей: заявки на участие в выставке подали 298 художников из 44 стран. Международное жюри в составе 7 человек для участия в конкурсной выставке отобрало 110 работ зарубежных художников и 26 работ художников Латвии. В свою очередь, для получения престижной награды Martinsona balva жюри отобрало 6 международных и 6 национальных номинантов. Интрига сохранялась на протяжении двух недель, до момента, когда 21 июля вечером в здании Латвийской Национальной библиотеки были объявлены имена лауреатов приза Martinsona balva. Это Marie Hose Comello из Германии и Дайнис Пундурс из Латвии.



Впервые в Даугавпилсе, а также и в виртуальной среде, параллельно главным событиям, на протяжении 24-х часов можно было наблюдать перформанс израильских художников «The white cube». На 9-й Международной конференции «PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC» читались лекции и проводились мастер-классы. В свою очередь, в Даугавпилсском центре глиняного искусства состоялась демонстрация обжига керамики BALTIC RAKU.



Во время биеннале было открыто 15 международных и местных художественных выставок керамики в Даугавпилсе, Лузнаве, Мадоне и Риге.



В заключение на биеннале прибыли керамики из 7 стран, чтобы в течение двух недель, черпая вдохновение от архитектуры Даугавпилсской крепости и бесед с даугавпилчанами, подтверждая свое мастерство, создать небывалые до этого художественные работы. Назло погодным условиям: прохладно и дождливо, 4-й Международный симпозиум керамического искусства и 3-й Международный фестиваль экспериментальных технологий обжига керамики завершился открытием выставки в Даугавпилсском Арт-центре им. Марка Ротко. Эту выставку все интересующиеся смогут посетить до 9 октября.



Хотя выставка работ симпозиума, а также конкурсная выставка работ на приз Martinsona balva открыты для посетителей, 1-й Латвийский международный биеннале керамического искусства завершился. Таким образом, благодаря мероприятиям биеннале, в Латвии были приведены в движение художественные процессы в керамическом искусстве и чтобы они удачно продолжались и в будущем, организаторы мероприятия объявляют 2-й Латвийский международный биеннале керамического искусства, который состоится в значимом для Латвии 2018 году.



Впервые 1-й Латвийский международный биеннале керамического искусства совместно с международной студией керамического искусства «Ceramic Laboratory» организовал Даугавпилсский Арт-центр им.Марка Ротко.