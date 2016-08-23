По информации пресс-центра Госполиции, вечером 22 августа, на дороге граница России — Резекне — Даугавпилс — граница Литвы произошла трагическая авария, в результате которой погибли два человека.



Как отмечают в полиции, в волости Медуми Даугавпилсского края столкнулись Nissan Almera, которым управлял 25-летний водитель, и Ford S-Max, за рулем которого находился 44-летний мужчина. По предварительным данным, Nissan Almera, пытаясь совершить обгон, выехал на встречную полосу, где врезался в Ford S-Max.



В ДТП погиб водитель Nissan Almera и его 23-летняя пассажирка. В больницу с места происшествия доставлены пострадавшие пассажирки обоих транспортных средств — женщины 1993 и 1968 г.р., а также водитель Ford S-Max.



Начат уголовный процесс.