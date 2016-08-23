31 августа заканчивается срок подачи заявок на участие в конкурсе грантов "Импульс", выделяемых на развитие проектов малого бизнеса.

В этом году конкурс на получение финансирования для поддержки молодых предпринимателей проходит уже в третий раз.



Максимальная сумма поддержки, которую сможет получить один заявитель, осталась на уровне прошлого года - 7 тыс. евро.



Как и в прошлые годы, поддерживать самоуправление в реализации этой программы будет даугавпилсский филиал Swedbank, который выделит 10 тыс. евро. Остальные 40 тысяч евро предоставит городская дума.



Прием заявок на участие в получении финансирования на новые бизнес-проекты продлится до 15 часов 31 августа. Заявки необходимо подавать лично в Департамент развития Даугавпилсской городской думы по адресу Кр.Валдемара 13, 304 кабинет.