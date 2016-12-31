Уважаемые даугавпилчане и жители Латгалии!
Поздравляю вас с Рождеством и наступающим Новым годом!
Пусть новый, 2017-й год, будет щедрым, принесет вам стабильность и удачу в делах, любовь и понимание в семье, уважение и поддержку в коллективе.
Желаю вам веселого и праздничного настроения.
Пусть все двенадцать месяцев будут наполнены яркими впечатлениями, приятными встречами и искренними улыбками.
Думайте о хорошем и совершайте добрые дела!
Всегда ваш,
Рихард Эйгим
Пусть новый, 2017-й год, будет щедрым, принесет вам стабильность и удачу в делах, любовь и понимание в семье, уважение и поддержку в коллективе.
Желаю вам веселого и праздничного настроения.
Пусть все двенадцать месяцев будут наполнены яркими впечатлениями, приятными встречами и искренними улыбками.
Думайте о хорошем и совершайте добрые дела!
Всегда ваш,
Рихард Эйгим
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