Уважаемые даугавпилчане и жители Латгалии!

Поздравляю вас с Рождеством и наступающим Новым годом!

Пусть новый, 2017-й год, будет щедрым, принесет вам стабильность и удачу в делах, любовь и понимание в семье, уважение и поддержку в коллективе.

Желаю вам веселого и праздничного настроения.

Пусть все двенадцать месяцев будут наполнены яркими впечатлениями, приятными встречами и искренними улыбками.

Думайте о хорошем и совершайте добрые дела!


Всегда ваш,
Рихард Эйгим