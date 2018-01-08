Портал wp.pl сообщил о том, что в ближайшее время министром финансов Польши может стать Тереса Червиньска. Малоизвестным фактом является то, что она родилась в бывшем СССР. Кандидатку уже поверили спецслужбы.
Тереса Червиньска родилась 7 сентября 1974 года в Даугавпилсе. Ее второе имя - Татьяна. Информацию на эту тему предоставляет каталог IPN. Ее родители также из Даугавпилса - Людмила и Богуслав Тумановскис. Эту же фамилию кандидатка в министры носила в девичестве.
Как пояснил представитель министерства Лукаш Свежевски, информацией о ее происхождении ее пытаются дискредитировать. Он также добавил, что поляков, живущих в Даугавпилсе и его окрестностях в свое время никто не спрашивал, хотят ли они жить в границах СССР.
Т. Червиньска должна сменить на посту Матеуша Моравецкого. Если это произойдет, то это будет первый случай в новейшей истории Польши, когда министром стал человек, родившийся в Советском Союзе.
Как пояснил представитель министерства Лукаш Свежевски, информацией о ее происхождении ее пытаются дискредитировать. Он также добавил, что поляков, живущих в Даугавпилсе и его окрестностях в свое время никто не спрашивал, хотят ли они жить в границах СССР.
Т. Червиньска должна сменить на посту Матеуша Моравецкого. Если это произойдет, то это будет первый случай в новейшей истории Польши, когда министром стал человек, родившийся в Советском Союзе.
Ведь советник же по национальной безопасности Дональда Трампа генерал Герберт Макмастер рассказал о появлении «первых признаков вмешательства» России в президентские выборы в Мексике.
Так и здеся...
А так жили себе люди и носили нормальную фамилию Тумановские...
Vopros tam stoit imenno kakim eto obrazom ona smogla zanimac vysokije dolznosti s sekretnym dopuskom?? uczityvaja imenno otca, i kto tak "proverjal" jejo do etogo, cto u nejo byl dopusk k gostajne..
A ssyloczka na original statji -poz-ta, kto po polski czytajet, tot pojmet..
https://wiadomosci.wp.pl/kandydatka-pis-na-ministra-finansow-urodzila-sie-w-zsrr-nieznana-przeszlosc-teresy-czerwinskiej-6206479339403393a
Vot tak mozno zagubic svoju karjeru iz za otca, takogo kak Bronja., hotja ona i sama v molodosti ljubila "postuczac" na odnoklassnikow, kotoryje v kosciol hodili..dobrym slovom jejo osobo to nikto iz odnoklassnikov ne vspominajet...