Портал wp.pl сообщил о том, что в ближайшее время министром финансов Польши может стать Тереса Червиньска. Малоизвестным фактом является то, что она родилась в бывшем СССР. Кандидатку уже поверили спецслужбы.

Тереса Червиньска родилась 7 сентября 1974 года в Даугавпилсе. Ее второе имя - Татьяна. Информацию на эту тему предоставляет каталог IPN. Ее родители также из Даугавпилса - Людмила и Богуслав Тумановскис. Эту же фамилию кандидатка в министры носила в девичестве.



Как пояснил представитель министерства Лукаш Свежевски, информацией о ее происхождении ее пытаются дискредитировать. Он также добавил, что поляков, живущих в Даугавпилсе и его окрестностях в свое время никто не спрашивал, хотят ли они жить в границах СССР.



Т. Червиньска должна сменить на посту Матеуша Моравецкого. Если это произойдет, то это будет первый случай в новейшей истории Польши, когда министром стал человек, родившийся в Советском Союзе.