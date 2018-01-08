В минувшую пятницу в 15.34 Государственная пожарно-спасательная служба получила сигнал о происшествии на ул. Айзпилсетас в Даугавпилсе. Мужчина упал в погреб глубиной два метра.

Для того, чтобы выбраться, пострадавшему понадобилась помощь. Спасатели вытащили мужчину из погреба и передали в руки медиков.



Всего в Латгалии за выходные было получено 11 вызовов: три - на тушение пожаров, 7 - на спасательные работы и 1 вызов оказался ложным.