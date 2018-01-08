7 января уровень воды в Даугаве составлял 4,54 метра. Таков он и сегодня утром. Наблюдения показывают, что уровень воды в реке в Краславе и Пиедруе стал падать.

Специалисты следят за ситуацией.



Также специалист по гражданской обороне гордумы В. Рускулс сообщил, что у жителей, в связи с подъемом уровня грунтовых вод, жалоб пока нет.